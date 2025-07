Bis auf den Pausenhof der Grundschule ist der Vater mit dem Auto gefahren, direkt vor der Tür ließ er sein Kind aussteigen. Vor zwei Jahren war das, erzählt Schulleiterin Gwendolin Mertens – Elterntaxi in seiner absurdesten Ausprägung. Das Problem haben sie jeden Tag an der Grundschule in der Alfonsstraße in Neuhausen, wenn auch weniger extrem: Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen. Vor der Schule staut sich morgens der Verkehr, Elterntaxis gefährden Schulkinder, die zu Fuß oder mit dem Roller unterwegs sind. Da hilft kein Projekt, kein Elternbrief und kein Schulweghelfer.