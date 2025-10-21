Schule für geflüchtete Jugendliche

„Wir brauchen diese Talente“

Foto: Florian Peljak
Seit 25 Jahren bringt die Münchner Schlau-Schule junge Geflüchtete in die Arbeitswelt. Ihr Konzept ist einzigartig. Ihr Erfolg auch. Wie gelingt das? Schulleiter Michael Stenger und sechs Absolventen erzählen.

Von Martina Scherf
21. Oktober 2025 | Lesezeit: 11 Min.

Wer durch diese Schule geht, sieht helle Räume, bunte Farben und zuversichtliche Gesichter. Junge Menschen aus allen Erdteilen lernen hier zusammen. Ihr Ziel: einen Beruf erlangen, in Deutschland in Sicherheit leben und arbeiten. Die Münchner „Schlau“-Schule hat in 25 Jahren schon mehr als 7000 geflüchteten Jugendlichen geholfen, dieses Ziel zu verwirklichen. Ihre Erfolgsquote ist einzigartig. Ihr Konzept auch.

