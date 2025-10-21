Wer durch diese Schule geht, sieht helle Räume, bunte Farben und zuversichtliche Gesichter. Junge Menschen aus allen Erdteilen lernen hier zusammen. Ihr Ziel: einen Beruf erlangen, in Deutschland in Sicherheit leben und arbeiten. Die Münchner „Schlau“-Schule hat in 25 Jahren schon mehr als 7000 geflüchteten Jugendlichen geholfen, dieses Ziel zu verwirklichen. Ihre Erfolgsquote ist einzigartig. Ihr Konzept auch.