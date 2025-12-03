Es ist 9.25 Uhr, Evelin Mehr steht in der Küche des Schelling-Salons und rührt in einem großen Topf Soße. So haben es hier ihre Eltern schon gemacht, die Großeltern und die Urgroßeltern auch. Auf eine Anrichte hat sie acht Semmelknödel gelegt, dicke, runde Kugeln. Geknausert wird in dieser Küche nicht, sonst würden nicht seit 153 Jahren so viele Gäste das Lokal betreten.