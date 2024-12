Bevor Claus-Martin Carlsberg und seine Frau vor etwa einem Jahr in ihre neue Wohnung zogen, mussten sie sich von vielem trennen. Drei Jahre lang hätten sie konsequent „downgesized“, berichtet der 67-Jährige, der früher für verschiedene Buchverlage gearbeitet und eine eigene Kommunikationsagentur hat. Das sei „schon so ein bisschen eine Katharsis“ gewesen. Bestenfalls ein Zehntel der früheren Menge an Büchern und CDs habe den Weg in die neue Wohnung gefunden. Auch die meisten ihrer Möbel konnten sie nicht mitnehmen.