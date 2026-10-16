Foto: Sven Hoppe/dpa
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München-Quiz

Wie gut kennen Sie Ihre Stadt?

16. Oktober 2026
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Foto: Johannes Simon
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Die SZ hat ein Pub Quiz über München veranstaltet. Hätten Sie die Antworten gewusst? Testen Sie Ihr Wissen.

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Am Donnerstag haben die Hosts des SZ-Podcasts „Hey München“ zu einem Pub Quiz in die Bar Beisl geladen. Anbei eine Auswahl der Fragen von dem Rätselabend – wie hätten Sie abgeschnitten?

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Foto: Robert Haas
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Wessen Fußabdruck ist der Legende nach in der Frauenkirche zu sehen? 

Die Lösung erfahren Sie, wenn Sie weiterscrollen.

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Der Fußabdruck des Teufels. So zumindest der Sage nach.

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Foto: Stephan Rumpf
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Wie hoch ist der Anteil an Studentinnen an der TU München?

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36 Prozent, so der Stand im Dezember 2025.

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Foto: Johannes Simon
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Stimmt’s oder stimmt’s nicht? Der Englische Garten ist größer als der Central Park in New York.

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Stimmt. Der Englische Garten ist 3,75 Quadratkilometer groß, der Central Park nur 3,41 Quadratkilometer. 

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Foto: Robert Haas
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Wie viele Mitglieder hat der Münchner Stadtrat inklusive Oberbürgermeister?

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81. 

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Foto: Felix Hörhager/dpa
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Stimmt’s oder stimmt’s nicht? Das erste Oktoberfest fand statt, weil die Münchner Brauereien einen Überschuss an Bier produziert hatten und es schnell loswerden mussten.

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Stimmt nicht. Zur Hochzeit des Kronprinzen Ludwig mit Therese von Sachsen-Hildburghausen wurde ein Pferderennen auf einer Wiese vor der Stadt veranstaltet. Das kam so gut an, dass ein jährliches Volksfest daraus wurde.

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Foto: Florian Peljak
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Jeder kennt das Lied "Skandal" der Spider Murphy Gang. Aber was ist Rosis Nummer?

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32 16 8.

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Foto: United Archives/imago
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In welchem Stadtteil war die Werkstatt von Meister Eder und seinem Pumuckl? Im Lehel, Schwabing oder Neuhausen?

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Im Lehel.

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Foto: Felix Hörhager/dpa
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Die LMU steht für Studieren in München. Sie wurde 1472 aber in einer anderen bayerischen Stadt gegründet. In welcher?

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In Ingolstadt. Danach folgte ein Umzug nach Landshut 1802. Erst seit 1826 gibt es die LMU in München.

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Foto: Wolfgang M. Weber/imago
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Der Viktualienmarkt ist weltberühmt. Aber was bedeutet das Wort „Viktualien“ eigentlich?

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Viktualien ist ein altes Wort für Lebensmittel.

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Foto: Felix Hörhager/dpa
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Diese Künstlerin Adele spielte im Sommer 2024 zehn Konzerte in München. Wie viele Leute haben die Konzerte insgesamt besucht?


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Für Adele wurde auf dem Messegelände eine eigene Konzert-Arena gebaut, die Adele-World. Sie fasste 73 000 Zuschauer und war zehnmal ausverkauft, also 730 000 Besucher insgesamt.

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Foto: Stephan Rumpf
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Die TU hat mehrere Außenstellen, eine große in Garching mit dem Atom-Ei. Es gibt auch noch eine kleinere, in der eine eigene Forschungsbrauerei betrieben wird. Wo liegt sie?

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In Weihenstephan.

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Foto: Florian Peljak
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„Hier geht’s zu wie am Stachus”, heißt es in München, wenn viel los ist. Aber stimmt es wirklich, dass der Karlsplatz deswegen auch Stachus genannt wird, weil das bairische Wort „stoachunni” so viel heißt wie „schnell irgendwo hingehen”?

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Das ist falsch. „Stachus” kommt vom Wirt Mathias Eustachius Föderl, der eine Gastwirtschaft am Karlsplatz hatte, die nach ihm „Stachus” benannt war.

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Projektteam
Quiz Lisa Bögl, Tim Brack, Heiner Effern, Linus Freymark
Digitales Storytelling Lisa Sonnabend
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Foto: Paul Dittmann
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Podcast der SZ
Hey München
Jeden Donnerstag präsentieren wir euch die wichtigsten Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht?
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Foto: Stephan Rumpf
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München-Nostalgie
Elf Orte, die gerne wiederauferstehen können
Bei Gerti in der Schoppenstube singen, im Floriansmühlbad abtauchen und im Stadion rennradeln oder sich etwas beim Hertie gönnen: Diese Münchner Orte hätten wir gerne zurück, wie sie einst mal waren.
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München Glossar
Wovon reden Münchner, wenn sie sagen …
Der berühmteste aller Spitznamen ist natürlich die Wiesn – bei Weitem aber nicht der einzige. Das meinen Münchner wirklich mit August, Bahni, Mops, Honzi oder Fuzo. Ein Glossar nicht nur für Zugereiste und Wiesn-Besucher.
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Foto: Ulrich Handl
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Big Apple in der Leopoldstraße
Der Club, der München cool machte
Im Schwabinger Big Apple wurde wild gefeiert: Uschi Obermaier verdrehte Männern den Kopf, Jimi Hendrix gab ein legendäres Konzert – und mittendrin war Ulrich Handl mit seiner Kamera. Erinnerungen an einen besonderen Ort, der vor 50 Jahren verschwand.
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Foto: Robert Haas
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Schelling-Salon
Wo München noch wie früher ist
Seit 1872 betreibt Familie Mehr den Schelling-Salon. Ihr Erfolgsrezept: nichts verändern. Nun gibt Urenkelin Evelin Mehr das Lokal ab. Wie es mit diesem einmaligen Ort weitergeht.
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