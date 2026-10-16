München-Quiz
Wie gut kennen Sie Ihre Stadt?
16. Oktober 2026
Am Donnerstag haben die Hosts des SZ-Podcasts „Hey München“ zu einem Pub Quiz in die Bar Beisl geladen. Anbei eine Auswahl der Fragen von dem Rätselabend – wie hätten Sie abgeschnitten?
Wessen Fußabdruck ist der Legende nach in der Frauenkirche zu sehen?
Die Lösung erfahren Sie, wenn Sie weiterscrollen.
Wie hoch ist der Anteil an Studentinnen an der TU München?
36 Prozent, so der Stand im Dezember 2025.
Stimmt’s oder stimmt’s nicht? Der Englische Garten ist größer als der Central Park in New York.
Stimmt. Der Englische Garten ist 3,75 Quadratkilometer groß, der Central Park nur 3,41 Quadratkilometer.
Wie viele Mitglieder hat der Münchner Stadtrat inklusive Oberbürgermeister?
81.
Stimmt’s oder stimmt’s nicht? Das erste Oktoberfest fand statt, weil die Münchner Brauereien einen Überschuss an Bier produziert hatten und es schnell loswerden mussten.
Stimmt nicht. Zur Hochzeit des Kronprinzen Ludwig mit Therese von Sachsen-Hildburghausen wurde ein Pferderennen auf einer Wiese vor der Stadt veranstaltet. Das kam so gut an, dass ein jährliches Volksfest daraus wurde.
Jeder kennt das Lied "Skandal" der Spider Murphy Gang. Aber was ist Rosis Nummer?
32 16 8.
In welchem Stadtteil war die Werkstatt von Meister Eder und seinem Pumuckl? Im Lehel, Schwabing oder Neuhausen?
Im Lehel.
Die LMU steht für Studieren in München. Sie wurde 1472 aber in einer anderen bayerischen Stadt gegründet. In welcher?
In Ingolstadt. Danach folgte ein Umzug nach Landshut 1802. Erst seit 1826 gibt es die LMU in München.
Der Viktualienmarkt ist weltberühmt. Aber was bedeutet das Wort „Viktualien“ eigentlich?
Viktualien ist ein altes Wort für Lebensmittel.
Diese Künstlerin Adele spielte im Sommer 2024 zehn Konzerte in München. Wie viele Leute haben die Konzerte insgesamt besucht?
Für Adele wurde auf dem Messegelände eine eigene Konzert-Arena gebaut, die Adele-World. Sie fasste 73 000 Zuschauer und war zehnmal ausverkauft, also 730 000 Besucher insgesamt.
Die TU hat mehrere Außenstellen, eine große in Garching mit dem Atom-Ei. Es gibt auch noch eine kleinere, in der eine eigene Forschungsbrauerei betrieben wird. Wo liegt sie?
In Weihenstephan.
„Hier geht’s zu wie am Stachus”, heißt es in München, wenn viel los ist. Aber stimmt es wirklich, dass der Karlsplatz deswegen auch Stachus genannt wird, weil das bairische Wort „stoachunni” so viel heißt wie „schnell irgendwo hingehen”?
Das ist falsch. „Stachus” kommt vom Wirt Mathias Eustachius Föderl, der eine Gastwirtschaft am Karlsplatz hatte, die nach ihm „Stachus” benannt war.
Projektteam
Quiz Lisa Bögl, Tim Brack, Heiner Effern, Linus Freymark
Digitales Storytelling Lisa Sonnabend