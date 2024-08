Bandit tänzelt nervös neben seinem Herrn her. Der ganze Körper vibriert. Christian Vorbach öffnet an diesem heißen Sommertag das Tor zum Übungsgelände, eine sattgrüne Wiese am Sitz der Diensthundestaffel der Münchner Polizei. „Platz“, sagt Vorbach. Er legt Bandit seine Uniform an und löst die Leine.