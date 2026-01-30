Freie Szene unterstützen

So steht’s im Koalitionsvertrag:

"Für uns stellt die Förderung der Freien Szene einen Schwerpunkt der nächsten Jahre dar."

So ist der Stand zum Schluss: Die Stadt will mit der freien Szene besser kooperieren, auch deshalb hat der Stadtrat im Dezember 2025 endlich einen von den Grünen geforderten Kulturbeirat auf den Weg gebracht. Ebenso wurde die freie Szene bei den Konsolidierungen für den laufenden Haushalt in großen Teilen geschont, wenngleich einigen Empfängern wie dem Muffatwerk zum Teil im laufenden Betrieb Mittel gestrichen wurden. Die Förderung der Stadt in Höhe von etwa 40 Millionen Euro beispielsweise für freie Theater, Tanz, Musik und kulturelle Bildung blieb stabil. Dafür hat das Kulturreferat sein Budget umgeschichtet beziehungsweise an anderen Stellen mehr gespart oder erneut den Zuschuss für die Staatsoper gekürzt. Für die freie Szene bleibt die Situation allerdings mehr als angespannt.

Deren Kostensteigerungen für Mieten oder Personal kann das Kulturreferat derzeit nicht auffangen. Die von den Münchner Gewerbehöfen geforderten Mietsteigerungen im Kreativlabor hat der Stadtrat zumindest für kulturell genutzte Flächen reduziert, teilweise soll das Kulturreferat aus seinem Budget zuschießen.

Die Förderung der freien Szene fließt in Theater, Tanz, Kunst, Literatur, Musik, in die Stadtteilkultur, die kulturelle Bildung und weitere Bereiche. Ohne ausreichende öffentliche Zuschüsse wären viele Bereiche gefährdet. „Die Situation für Projekte und Einrichtungen der freien Szene ist daher in allen Sparten weiterhin herausfordernd“, urteilt das Kulturreferat abermals.

Ein neues Zentrum der freien Szene sollen weiterhin die Jutier- und die Tonnenhalle an der Dachauer Straße werden. Deren Ausbau hat sich immer wieder verzögert. Etwa weil man feststellen musste, dass die Bausubstanz der 1926 errichteten Tonnenhalle stark mit Nitrat belastet ist. Mit einer Eröffnung der Halle mit großem Veranstaltungssaal rechnet man frühestens 2028. Die Hallen im Kreativquartier sollen ausdrücklich allen Sparten der freien Szene zur Verfügung stehen; zudem sollen mögliche Synergien mit dem angrenzenden Kreativlabor gefunden werden.

Die Antrittsforderung von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach mehr Ateliers und Probenräumen bleibt bestehen. In zwei Schritten hat der Stadtrat die Mietzuschüsse für Musikproberäume von 50 000 auf 120 000 Euro erhöht. Seit Sommer 2023 stehen in der neuen Grundschule an der Aidenbachstraße zwölf Probenräume zur Verfügung, fünf weitere wurden 2025 im Atelierhaus am Domagkpark neu belegt. Das Feierwerk konnte zehn voll ausgestattete Probenräume im neuen Zentrum „Amp“ an der Adi-Maislinger-Straße unterbringen, die 2026 eröffnet werden sollen. Darüber hinaus wurden im Pop-Bereich unter anderem neun neue Produktionsstipendien (insgesamt 48 000 Euro) auf den Weg gebracht sowie eine Programmförderung und Veranstaltungszuschüsse (zusammen knapp 200 000 Euro).

Die Stadt stellte der freien Szene auch den auf die Sanierung wartenden Gasteig am Isarhochufer zur Verfügung – und das länger als gedacht. Bis Ende September 2026 kann die gemeinnützige GmbH „Fat Cat“ die Räume und Säle des Gebäudes noch nutzen, etwa als Ateliers oder Veranstaltungssäle wie für den Comedy-Club „Lucky Punch“. Im Anschluss sucht die Stadt für die 170 Mieter (und insgesamt etwa 800 Nutzer) Nachfolge-Lösungen. Derzeit wird zum Beispiel ein Nutzungskonzept für das ehemalige Gelände der Bäckerei Rischart an der Buttermelcherstraße erstellt.

Die Stadt unterstützt zudem die freien Künstler mit ihrer Strategie, lokale Kulturereignisse mit überregionalen und internationalen zu verbinden. Beispiele sind die „Münchner Schiene“ beim Literaturfest oder das Theaterfestival „Rodeo“. Das Kulturreferat hat nach Zustimmung des Stadtrats die Organisationsstruktur für die drei internationalen Festivals Münchner Biennale, Spielart und Dance – jeweils mit starker Münchner Beteiligung – vereinheitlicht.

Michael Zirnstein