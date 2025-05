„Portalpraxis“ als zentrale Notaufnahme in den Kliniken

So steht’s im Koalitionsvertrag:

"Eine Notfallversorgung muss an allen vier Notfallstandorten der München Klinik sichergestellt sein. Für eine optimale Notfallversorgung ist es wichtig, dass die Notfallambulanzen der Kassenärztlichen Vereinigung (KAV) und die Bereitschaftspraxen eng mit den Kliniken kooperieren und die Öffnungszeiten ausweiten. Hierzu streben wir eine Vereinbarung mit der KAV an. Es soll ein Pilotprojekt durchgeführt werden, eine sog. Portalpraxis, das heißt: eine gemeinsame zentrale Notaufnahme für Notfallambulanz und Ärztlichen Bereitschaftsdienst."



So ist der Stand: Die Arbeit stockt. Im Grunde wartet man die Umsetzung der groß angelegten Krankenhausreform des Bundes ab, denn darin sollen auch Notaufnahmen gestärkt werden. Abgesehen davon hat das kommunale Krankenhausunternehmen, die München Klinik (Mük), an einem ihrer aktuell noch fünf Standorte ein eigenes Pilotprojekt umgesetzt.

Eine sogenannte Portalpraxis oder ein „gemeinsamer Tresen“ ist eine sinnvolle Idee: Patienten in der Notaufnahme sollen schnell an die richtigen Stellen weitergeleitet werden – wer muss wirklich dringend behandelt werden, wer könnte auch in eine Bereitschaftspraxis oder zu einem niedergelassenen Arzt? Denn in der jüngsten Münchner Notfallstudie wurde deutlich: In den Notfallzentren herrschen ein enorm hohes Behandlungsaufkommen, eklatanter Personalmangel und zunehmende Belastung. Und nicht immer sind die Patienten in der Notaufnahme tatsächlich wegen Notfällen da. Bessere Patientensteuerung soll Erleichterungen bringen.

Seit mehreren Jahren erprobt die München Klinik in Bogenhausen bereits einen gemeinsamen Tresen. Dort spricht man von einem erfolgreichen Modell. Das neue, kontrovers diskutierte Medizinkonzept, das die München Klinik im vergangenen Sommer vorstellte, hat umfassende Neuerungen im Blick, auch in der Notfallversorgung. Der Stadtrat hat sich zuletzt geeinigt, alle vier Standorte mit Notaufnahmen zu erhalten. Allerdings soll in Schwabing und in Neuperlach die Versorgungsstufe gesenkt werden. Stadt und München Klinik beteuern, dass dies die Notfallversorgung nicht gefährden würde. Das hochverschuldete Unternehmen verspricht sich davon auch eine Kostenersparnis.

Im Zuge der Umstrukturierung wird auch eine bessere Steuerung der Patientenströme in Notaufnahmen angestrebt, „erste konzeptionelle Vorüberlegungen und Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung“ haben laut einem MüK-Sprecher bereits stattgefunden. Allerdings gäbe es noch keinen konkreten Zeitplan.

Ekaterina Kel