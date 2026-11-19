Das Verdikt ist klar: Dem Vorhaben könne „nicht zugestimmt werden“, schreiben die Fachleute vom Wasserwirtschaftsamt im März 2025. Da liegt ein Antrag einer Münchner Brauerei vor, mehr Tiefengrundwasser entnehmen zu dürfen. Fachliche und politische Ziele stünden dem entgegen. Und dieses Mal setzen sich die Experten sogar durch – aber nur zu einem kleinen Teil.