Alle kennen die Isar, aber wer feiert die Würm? Auf jeden Fall diejenigen, die an ihren Ufern im Westen der Stadt leben und sich in ihrem Wasser erfrischen. Das Flüsschen verbindet zwei ziemlich unterschiedliche Viertel eines gemeinsamen Stadtbezirks im grünen Münchner Saum: das wohlhabende Obermenzing mit seinem dörflichen Kern und die Nachbarn aus dem quirligeren, städtischeren und nicht weniger selbstbewussten Pasing.