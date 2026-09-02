Ein Urlaubstag in Pasing-Obermenzing

An der kleinen Schwester der Isar zum kleinen Bruder des Englischen Gartens

Die Würm verbindet im Münchner Westen zwei sehr unterschiedliche Viertel aufs Idyllischste. Entlang der Flussauen lässt sich von Münchens ältestem Gasthof bis zum quirligen Kulturbahnhofsplatz spazieren. Vom Pasinger Viktualienmarkt geht es weiter zur kleinen Version des Englischen Gartens.

Ein Urlaubstag in Pasing-Obermenzing

An der kleinen Schwester der Isar zum kleinen Bruder des Englischen Gartens

Die Würm verbindet im Münchner Westen zwei sehr unterschiedliche Viertel aufs Idyllischste. Entlang der Flussauen lässt sich von Münchens ältestem Gasthof bis zum quirligen Kulturbahnhofsplatz spazieren. Vom Pasinger Viktualienmarkt geht es weiter zur kleinen Version des Englischen Gartens.

Von Andrea Schlaier und Johannes Simon (Fotos)
2. September 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Alle kennen die Isar, aber wer feiert die Würm? Auf jeden Fall diejenigen, die an ihren Ufern im Westen der Stadt leben und sich in ihrem Wasser erfrischen. Das Flüsschen verbindet zwei ziemlich unterschiedliche Viertel eines gemeinsamen Stadtbezirks im grünen Münchner Saum: das wohlhabende Obermenzing mit seinem dörflichen Kern und die Nachbarn aus dem quirligeren, städtischeren und nicht weniger selbstbewussten Pasing.

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