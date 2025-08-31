Fast schon zärtlich streicht Marcus Dörr mit dem Pinsel über die Wand. Behutsam bringt er eine Schutzschicht aus Klarlack auf seinem eigenen Werk an. Es zeigt eine Münchner Sehenswürdigkeit, die alle Münchnerinnen und Münchner kennen: das klassizistische Siegestor auf der Leopoldstraße – von 1843 bis 1850 im Auftrag von König Ludwig I. erbaut.