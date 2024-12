Es ist vorbei, und es ist gut. Sie muss sich nicht mehr sorgen, wie sie an etwas zu essen kommt, wo sie duschen darf. Und vor allem muss Rose nicht mehr jeden Tag einen Ort suchen, an dem sie schlafen kann. „Schlafplatz war das Schwierigste“, sagt sie. Zehn Monate lebte sie auf der Straße, schlief mal hier, mal dort, bei Bekannten, in der S-Bahn.