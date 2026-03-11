Chronologie

Dieter Reiter und der FC Bayern

Dieter Reiter mit Harry Kane während der Meisterfeier des FC Bayern im Mai 2025
Wann Münchens Oberbürgermeister Mitglied der Gremien des Vereins wurde, wie lange er dafür schon Geld bekam – und wie wenig der Stadtrat davon wusste.

Von Heiner Effern, Sebastian Krass und Joachim Mölter
11. März 2026 | Lesezeit: 4 Min.

