Die Abendzeitung berichtet am Aschermittwoch als erstes Medium, dass Dieter Reiter auch im Aufsichtsrat der FC Bayern München AG den Platz von Edmund Stoiber einnimmt. In der Vereinssatzung heißt es dazu unter Paragraf 17, Absatz 5: „Der Vorsitzende des Verwaltungsbeirats gehört als geborenes Mitglied dem Aufsichtsrat der Gesellschaft an.“ Noch am selben Tag reagiert Dieter Reiter auf die Frage nach möglichen Interessenkonflikten.

In einer Mitteilung erklärt er, er nehme die Funktionen im Verwaltungsbeirat und Aufsichtsrat des FC Bayern „als Privatperson, Dieter Reiter, wahr. Sie sind nicht an mein Amt als Oberbürgermeister geknüpft. (...) Insoweit erübrigen sich weitere Fragen. Eine Interessenkollision mit meinem derzeitigen Mandat als Oberbürgermeister gibt es nicht“.