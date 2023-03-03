Bayern ist reich an Kultur und Tradition, gerne in Kombination mit Bier, mass-voll genossen. Es wird nicht nur über „die da oben“ gegrantelt, die Herrschaften bekommen direkt eingeschenkt: mit besonderem Genuss beim Starkbieranstich samt Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg.

Wer gerade an der Reihe ist im Fegefeuer der Fastenpredigt, muss gute Miene zum bösen Spiel machen – besonders häufig Ministerpräsident Markus Söder. Das war früher nicht so selbstverständlich.

