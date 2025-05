Franz malt eine Abrissbirne, die an einem Bagger hängt. Das Gemälde ist pink, Öl auf Leinwand. Es ist sein stiller Protest gegen das, was gerade in der Richelstraße 28 in Neuhausen passiert. Franz ist 14 Jahre alt und einer von 80 Jugendlichen und Kindern, die sich hier, in dem bunten Raum, der einer Tüftler-Garage ähnelt, künstlerisch ausprobieren. Da ist zum Beispiel Lukas, der an einem Insektenhotel arbeitet. Neben ihm baut Albert ein Holzhaus für seine Katze. Katrin Moser leitet die Werkstatt. Seit fast 25 Jahren begleitet sie Kinder künstlerisch.