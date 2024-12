Münchner Eltern kennen das, dieses ständige Auf-der-Suche-Sein: nach einer Hebamme, einer Kinderärztin, einem Kitaplatz, einem Schwimmkurs für ihr Vorschulkind, einem freien Platz im Kinderturnen. Cathrine Schorp versucht, den Familien zu helfen. Sie beantwortet Eltern-Fragen in der Schwangerschaft, erinnert sie an Termine, sucht Krippenplätze und vermittelt Nannys in Familien. Ihr Unternehmen Liberi hat sie 2017 gegründet – als sie mit ihrer ersten Tochter in Elternzeit war. Ein Gespräch über Familien unter Druck, Nannys im Dauereinsatz und darüber, was die Gesellschaft von Müttern erwartet.