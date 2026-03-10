Video: Johannes Simon
Unterwegs mit einem Handwerker

Mit dem Lastenrad zur Baustelle

22 000 Kilometer hat Michael du Bellier mit seinem E-Lastenfahrrad schon zurückgelegt – rein beruflich. 

Warum die Polizei den Elektromeister zweimal aufgehalten hat, er sich bei neuen Kunden manchmal unsicher fühlt und trotzdem lieber radelt als Auto fährt.

Von Johanna Feckl und Johannes Simon
10. März 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Einmal, da ist Michael du Bellier zu einer Kundin nach Solln geradelt. Gute zwölf Kilometer von ihm zu Hause in Neuhausen sind das. Von Kilometer vier an geht es bergauf. Es ist nie sonderlich steil, aber die Steigung ist stetig. Dennoch ein Klacks für den 30-Jährigen. Eine solche Strecke radelt er für gewöhnlich schnell weg: Als er später im T-Shirt in der ungewöhnlich warmen März-Sonne steht, lässt seine Statur keinen Zweifel daran, dass er regelmäßig klettert, wie er erzählt. Ein sportlicher Typ also.

