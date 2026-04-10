Diese Forschungsarbeit wurde vom Marine Mammal Research Program, Hawai'i Institute of Marine Biology, University of Hawai'i at Mānoa (NMFS-Nr. 27548-01) vorgenommen. Drohnenpilotin: Fiona-Elaine Strasser.
Diese Forschungsarbeit wurde vom Marine Mammal Research Program, Hawai'i Institute of Marine Biology, University of Hawai'i at Mānoa (NMFS-Nr. 27548-01) vorgenommen. Drohnenpilotin: Fiona-Elaine Strasser.
Diese Forschungsarbeit wurde vom Marine Mammal Research Program, Hawai'i Institute of Marine Biology, University of Hawai'i at Mānoa (NMFS-Nr. 27548-01) vorgenommen. Drohnenpilotin: Fiona-Elaine Strasser.
Video: Fiona-Elaine Strasser, NMFS-Genehmigung Nr. 27548-01
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Foto: Johannes Simon
Foto: Johannes Simon

Traumberuf Walforscherin?

„Manchmal sitze ich am Strand und denke: Wahnsinn“

Meeresbiologin Fiona-Elaine Strasser arbeitet dort, wo andere Urlaub machen. Warum ihr Leben nicht immer so märchenhaft ist, wie es auf Instagram aussieht und wieso die größten Meeressäuger wie der gestrandete Buckelwal in der Ostsee Menschen so faszinieren.

Diese Forschungsarbeit wurde vom Marine Mammal Research Program, Hawai'i Institute of Marine Biology, University of Hawai'i at Mānoa (NMFS-Nr. 27548-01) vorgenommen. Drohnenpilotin: Fiona-Elaine Strasser.
Diese Forschungsarbeit wurde vom Marine Mammal Research Program, Hawai'i Institute of Marine Biology, University of Hawai'i at Mānoa (NMFS-Nr. 27548-01) vorgenommen. Drohnenpilotin: Fiona-Elaine Strasser.
Diese Forschungsarbeit wurde vom Marine Mammal Research Program, Hawai'i Institute of Marine Biology, University of Hawai'i at Mānoa (NMFS-Nr. 27548-01) vorgenommen. Drohnenpilotin: Fiona-Elaine Strasser.
Video: Fiona-Elaine Strasser, NMFS-Genehmigung Nr. 27548-01
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Traumberuf Walforscherin?

„Manchmal sitze ich am Strand und denke: Wahnsinn“
Foto: Johannes Simon
Foto: Johannes Simon

Meeresbiologin Fiona-Elaine Strasser arbeitet dort, wo andere Urlaub machen. Warum ihr Leben nicht immer so märchenhaft ist, wie es auf Instagram aussieht und wieso die größten Meeressäuger wie der gestrandete Buckelwal in der Ostsee Menschen so faszinieren.

Von Philipp Crone
10. April 2026 | Lesezeit: 11 Min.

Wie aus einem Werbevideo: Eine junge Meeresbiologin steht auf einem Boot vor Hawaii und beobachtet, wie unter ihr im Wasser ein Buckelwal-Baby mit Seegras spielt. Diese Szene ist nicht erfunden, sie fand im Sommer 2025 statt. Werde Walforscherin, rette den Ozean oder zumindest die Wale – Slogans, die dazu passen würden.

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