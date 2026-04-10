Wie aus einem Werbevideo: Eine junge Meeresbiologin steht auf einem Boot vor Hawaii und beobachtet, wie unter ihr im Wasser ein Buckelwal-Baby mit Seegras spielt. Diese Szene ist nicht erfunden, sie fand im Sommer 2025 statt. Werde Walforscherin, rette den Ozean oder zumindest die Wale – Slogans, die dazu passen würden.