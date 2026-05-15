München

Kahle Pracht oder kühler Park auf der Ludwigstraße?

Foto: Florian Peljak / MDP Michel Desvigne Paysagiste SARL, Paris
Foto: Florian Peljak / MDP Michel Desvigne Paysagiste SARL, Paris

Ein kleiner Wald vor der Uni, dafür ein verstellter Blick auf die historischen Fassaden: Es gibt Streit um die Umgestaltung der Ludwigstraße. Doch Klima- und Denkmalschutz – wäre nicht beides möglich?

Von Martin Mühlfenzl
15. Mai 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Für die einen verkörpert sie klassizistische Anmut und Schönheit, wie es sie in dieser Reinform nur in München gibt. Ein historisch gewachsenes Ensemble, dessen nur minimale Veränderung einem geschichtsverfälschenden Frevel gleichkäme. Für die anderen ist sie eine Steinwüste, die wie aus der Zeit gefallen scheint. Ein Ort ohne Aufenthaltsqualität mitten in der Münchner Innenstadt, der sich an Hitzetagen aufheizt wie ein gigantischer Glutofen.

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