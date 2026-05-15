Für die einen verkörpert sie klassizistische Anmut und Schönheit, wie es sie in dieser Reinform nur in München gibt. Ein historisch gewachsenes Ensemble, dessen nur minimale Veränderung einem geschichtsverfälschenden Frevel gleichkäme. Für die anderen ist sie eine Steinwüste, die wie aus der Zeit gefallen scheint. Ein Ort ohne Aufenthaltsqualität mitten in der Münchner Innenstadt, der sich an Hitzetagen aufheizt wie ein gigantischer Glutofen.