Ein Alarm wegen „extremer Gefahr“ für ganz München wird über das Cell-Broadcast-System des Bundes an alle empfangsfähigen Smartphones herausgegeben. Urheber ist die Integrierte Leitstelle München. Parallel lösen die Warn-Apps Katwarn und Nina aus. Dass die Warnsysteme erst so spät Alarm schlagen, erklärt ein Pressesprecher der Feuerwehr München später damit, dass in der Lerchenau verschiedene Sprengsätze gefunden wurden und ein angebliches Bekennerschreiben von Trittbrettfahrern aufgetaucht sei.

In der Kürze der Zeit sei schwer abzuklären gewesen, wie ernst die Lage gewesen sei, deshalb habe man sich für die Alarmierung entschieden.