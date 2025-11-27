Was macht München eigentlich aus?
Die Frauenkirche, das ist klar. Aber warum steht sie ganz woanders?
Das Oktoberfest, doch wieso sind im Bierzelt lange Tafeln aufgebaut?
Wir haben KI-Suchmaschinen gebeten, Impressionen von der Stadt zu erstellen.
Manche sind nah an der Wirklichkeit, viele fehlerhaft, einige urkomisch.
Die Ergebnisse zeigen, wie KI arbeitet - und was sie so gefährlich macht.
Wie die KI München sieht
12. Dezember 2025 | Lesezeit: 8 Min.
Um eine Geschichte über München zu schreiben, sollte man besser an jedem anderen Ort anfangen als ausgerechnet hier, am Marienplatz. Dass nun trotzdem der Platz vor einem liegt, mit Neuem Rathaus, Mariensäule und den Geschäftshäusern, ist einer künstlichen Intelligenz (KI) zu verdanken. Genauer gesagt: einem Bildgenerator. Bittet man als User einen solchen, ein realistisches Bild von München zu erstellen, landet man fast immer am Marienplatz. Auch wenn man danach gar nicht gefragt hat.