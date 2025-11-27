Um eine Geschichte über München zu schreiben, sollte man besser an jedem anderen Ort anfangen als ausgerechnet hier, am Marienplatz. Dass nun trotzdem der Platz vor einem liegt, mit Neuem Rathaus, Mariensäule und den Geschäftshäusern, ist einer künstlichen Intelligenz (KI) zu verdanken. Genauer gesagt: einem Bildgenerator. Bittet man als User einen solchen, ein realistisches Bild von München zu erstellen, landet man fast immer am Marienplatz. Auch wenn man danach gar nicht gefragt hat.