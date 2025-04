Mitte April hat die US-Armee bei tagelangen, blutigen Kämpfen Nürnberg erobert. Als amerikanische Einheiten nun am Ende des Monats von Norden und Westen her auf München vorrücken, rechnen sie ebenfalls mit Gegenwehr. Doch nur bei der SS-Kaserne an der Ingolstädter Straße in Freimann kommt es am 30. April noch zu schweren Kampfhandlungen.