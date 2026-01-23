Foto: Florian Peljak
Video: Karolina Kohn
Der große Münchner Krapfentest

Zwei Expertinnen verkosten für die Süddeutsche Zeitung 22 Krapfen: Manche sind arge Zumutungen – und der Testsieger überrascht schließlich alle.

Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren
23. Januar 2026 | Lesezeit: 13 Min.

In den Auslagen der Bäckereien türmen sie sich: Eine Faschingszeit ohne Krapfen ist ebenso unvorstellbar wie das Rathaus ohne Glockenspiel. Die Bäcker überbieten sich dabei mit immer neuen Kreationen, in dieser Saison werden sogar erstmals Weißwurstkrapfen angeboten. Der Klassiker in München bleibt aber natürlich der schlichte Krapfen, gefüllt mit Aprikosenmarmelade, also Marille. Nicht mit Hagebutte, das ist fränkische Tradition.

