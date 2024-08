Taylor Swift war beeindruckt. „Ich hatte ja keine Ahnung, dass es hinter dem Stadion einen riesigen Park gibt, in den an beiden Abenden rund 50 000 Menschen kamen, um der Show von einem Hügel aus zuzuhören“, schrieb die US-Sängerin nach ihren zwei Konzerten im Sommer 2024 im Münchner Olympiastadion auf Instagram: „Ich habe mir so viele Videos angeschaut, wie das Publikum aus der Ferne voll mitgeht bei der Show. All diese Freude ... Ich bin wirklich dankbar für die unerwarteten Erinnerungen, die diese Tour geschaffen hat.“