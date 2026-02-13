SZ-Wahlcheck für München

Die Mieten steigen, die U-Bahn ist voll, kein Parkplatz in Sicht: Was sollte sich in München dringend ändern? Und was sollte unbedingt bleiben wie bisher? Mit dem SZ-Wahlcheck finden Sie heraus, welche Parteien Ihre Meinung teilen.

Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren
13. Februar 2026

Die Münchner Kommunalwahl ist eine der unübersichtlichsten Wahlen. Der SZ-Wahlcheck hilft Ihnen bei der Entscheidung. Wir haben die Positionen der 14 Parteien und Gruppierungen abgefragt – anhand von 34 Thesen: Sollen in der Stadt mehr Hochhäuser gebaut werden? Braucht München mehr Radwege? Soll Betteln verboten werden?

Beantworten auch Sie diese Fragen, dann sehen Sie im Ergebnis, welche Münchner Parteien zu Ihren Meinungen passen. Und mit welcher Sie am wenigsten übereinstimmen.

Einen Überblick, wie sich die Münchner Parteien bei den jeweiligen Aussagen positioniert haben, gibt es hier als pdf zum Download.

Projektteam
Entwicklung und Design Dominik Wierl
Daten Sören Müller-Hansen
Redaktion Heiner Effern, Thomas Gröbner, Anna Hoben, Katja Schnitzler, Lisa Sonnabend
Grafik Sarah Unterhitzenberger
Umfrage-Tool Christopher Pramstaller
