Es gibt schlaue Drogenschmuggler und es gibt die etwas weniger schlauen. Leider sind erstere bei Weitem in der Überzahl. Wären sie das nicht, wären die Transporte von Drogen aller Art, von Kontinent zu Kontinent, über Meere, durch Häfen, auf großen und kleineren Straßen, über Grenzen von Ländern und Städten bis hinein in Wohnungen, Büros und in die Clubs von München nicht so überaus erfolgreich.