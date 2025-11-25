Wie das Kokain nach München kommt

Taucher hängen Kokspakete unter Schiffe, Kuriere bauen Autos zu Geheimverstecken um, Banden brechen ins Bananenlager ein: Schmuggler aus aller Welt nutzen immer neue Methoden und Routen, um das Rauschgift an den Fahndern vorbei bis nach München zu schaffen.

Von Katja Schnitzler und Hanna Eiden (Grafiken)
25. November 2025 | Lesezeit: 10 Min.

Es gibt schlaue Drogenschmuggler und es gibt die etwas weniger schlauen. Leider sind erstere bei Weitem in der Überzahl. Wären sie das nicht, wären die Transporte von Drogen aller Art, von Kontinent zu Kontinent, über Meere, durch Häfen, auf großen und kleineren Straßen, über Grenzen von Ländern und Städten bis hinein in Wohnungen, Büros und in die Clubs von München nicht so überaus erfolgreich.

