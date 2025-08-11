Die Zeiten, als Kokain nur die Droge der Reichen und Schöngemachten war, sind vorbei. Die Ärztin nimmt es, und der Schornsteinfeger. Der Student beim Lernen, vor der Prüfung und beim Feiern danach. Die Journalistin oder sogar der Polizist. Die weiße Linie zieht sich von Banken durch Clubs in Schlafzimmer bis auf den Frühstückstisch, wo sie noch vor dem ersten Kaffee wach machen soll. Und vor der Erkenntnis bewahren, dass man doch nicht so wunderbar ist, wie im Rausch gedacht.