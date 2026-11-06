Kölner Abend
Kölle Alaaf an der Isar
Kölner Abend
Kölle Alaaf an der Isar
6. November 2026 | Lesezeit: 8 Min.
War er damals als Cowboy verkleidet, mit Schreckschusspistole? Oder doch als Indianer? So ganz genau weiß Ralf Esser das nicht mehr. Wohl aber, dass die Oma am Rosenmontag vor dem Fernseher saß, daheim in Bedburg, das bei ihm nur Bedburch heißt. Die Kölner Karnevalssitzung tönte aus dem TV. Kööööölle Alaaf! Der kleine Esser saß auf dem Fußboden im Wohnzimmer und sortierte die süße Kamelle, die er beim Umzug auf der Straße eingesammelt hatte. Im Hintergrund tönten die Bläck Fööss und Colonia Duett.
Und alles war gut.