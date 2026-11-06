Video: Victoria Spinrad
Video: Victoria Spinrad
Foto: Robert Haas
Foto: Robert Haas

Kölner Abend

Kölle Alaaf an der Isar

Seit 27 Jahren lebt Ralf Esser in München. Doch seine Heimat ist das Rheinland. Also baute er es sich selbst, Monat für Monat, mit einem launigen Newsletter, Mundartmusik aus Musikboxen und Kölsch aus kleinen Gläsern. 

Längst schmettern auch Bayern beim „Kölner Abend“ mit. Und proben im Land des Faschings ganz nebenher, worauf es ankommt, wenn am 11.11. der rheinische Karneval an der Isar steigt.

Video: Victoria Spinrad
Video: Victoria Spinrad

Kölner Abend

Kölle Alaaf an der Isar

Seit 27 Jahren lebt Ralf Esser in München. Doch seine Heimat ist das Rheinland. Also baute er es sich selbst, Monat für Monat, mit einem launigen Newsletter, Mundartmusik aus Musikboxen und Kölsch aus kleinen Gläsern. 

Foto: Robert Haas
Foto: Robert Haas

Längst schmettern auch Bayern beim „Kölner Abend“ mit. Und proben im Land des Faschings ganz nebenher, worauf es ankommt, wenn am 11.11. der rheinische Karneval an der Isar steigt.

Von Viktoria Spinrad und Johannes Simon (Fotos)
6. November 2026 | Lesezeit: 8 Min.

War er damals als Cowboy verkleidet, mit Schreckschusspistole? Oder doch als Indianer? So ganz genau weiß Ralf Esser das nicht mehr. Wohl aber, dass die Oma am Rosenmontag vor dem Fernseher saß, daheim in Bedburg, das bei ihm nur Bedburch heißt. Die Kölner Karnevalssitzung tönte aus dem TV. Kööööölle Alaaf! Der kleine Esser saß auf dem Fußboden im Wohnzimmer und sortierte die süße Kamelle, die er beim Umzug auf der Straße eingesammelt hatte. Im Hintergrund tönten die Bläck Fööss und Colonia Duett
Und alles war gut.

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