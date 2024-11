KI baut München in drei Minuten nach

Ein Knopfdruck – und schon erhebt sich München, als sei es aus Knete geformt worden. In Türkis, Gelb und Rot schimmern die Gebäude. Hinter der etwas klumpigen Anmutung versteckt sich Beachtliches: Denn Michael Schmitt und seinem Team an der Universität der Bundeswehr München ist es gelungen, 3-D-Karten von Städten in kürzester Zeit zu erstellen.