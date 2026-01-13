Es ist kurz nach 20 Uhr, als Chiara und Matthias durch die offenstehende Tür des Alpen Imbiss kommen. Deutschrap schallt nach draußen auf die Straße, „macht Stimmung“, rufen die Männer am Dönergrill. Die Musik soll das Partyvolk in den Imbiss am Sendlinger Tor locken. Es feiert an diesem Abend im Glockenbachviertel seine Sorgen weg.