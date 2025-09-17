Foto: Johannes Simon
Foto: Johannes Simon
Foto: DB Infrago
Foto: DB Infrago
Das Herz des neuen Hauptbahnhofs
Das Herz des neuen Hauptbahnhofs
Foto: Johannes Simon
Foto: Johannes Simon
Foto: DB Infrago
Foto: DB Infrago
17. September 2025 | Lesezeit: 6 Min.
Nach der Sicherheitskontrolle vor dem Drehkreuz geht es über eine steile Treppe hinab in den Untergrund. Auf dem Rücken lastet dabei ein mehrere Kilogramm schwerer Rucksack, in dem sich eine Sauerstoffflasche – ein sogenannter Sauerstoffselbstretter – für den Notfall befindet.