Foto: Johannes Simon
Foto: Johannes Simon
Foto: DB Infrago
Foto: DB Infrago

Das Herz des neuen Hauptbahnhofs

Dort, wo einst die Empfangshalle stand, graben sich Bauarbeiter mit schwerem Gerät immer tiefer in das Erdreich.

Im Herzen von München entsteht Ebene für Ebene der tiefste Bahnhof Deutschlands. Ein Besuch im Untergrund.

Im Herzen von München entsteht Ebene für Ebene der tiefste Bahnhof Deutschlands. Ein Besuch im Untergrund.

Von Martin Mühlfenzl (Text) und Johannes Simon (Fotos)
17. September 2025 | Lesezeit: 6 Min.

Nach der Sicherheitskontrolle vor dem Drehkreuz geht es über eine steile Treppe hinab in den Untergrund. Auf dem Rücken lastet dabei ein mehrere Kilogramm schwerer Rucksack, in dem sich eine Sauerstoffflasche – ein sogenannter Sauerstoffselbstretter – für den Notfall befindet. 

