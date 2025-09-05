Und dann fließen doch Tränen. Die Umarmungen, die vielen „Tschüss“-Rufe, die Aufregung. Eine fünfköpfige syrische Familie, Vater, Mutter und drei Kinder, steht Mitte August mit zehn Koffern an Terminal 1 des Münchner Flughafens und nimmt Abschied von einem ganzen Leben.