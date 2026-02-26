„Münchner sind anders als die Bayern, nicht so verklemmt“

Wie ausgeprägt ist in der Großstadt das Miteinander? Die SZ hat mit Münchnerinnen und Münchnern gesprochen: über weltoffene Menschen, die nie grüßen, und hilfsbereite Städter, deren Stimmung sich bei schönem Wetter trübt.

Von Katja Schnitzler und Lisa Sonnabend
26. Februar 2026 | Lesezeit: 9 Min.

Im Olympia-Einkaufszentrum ist mehr als nur eine Sprache zu hören: Ein davon tapsendes Kind wird auf Arabisch gerufen, auf einer der vielen Sitzbänke telefoniert eine Frau in einer osteuropäischen Sprache, ein paar Meter weiter bestellt ein Senior seinen Kaffee auf Deutsch. Im OEZ im Norden der Stadt kommen Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen – an diesem Nachmittag besonders viele, da zum Streik im öffentlichen Dienst aufgerufen worden war.

