Im Olympia-Einkaufszentrum ist mehr als nur eine Sprache zu hören: Ein davon tapsendes Kind wird auf Arabisch gerufen, auf einer der vielen Sitzbänke telefoniert eine Frau in einer osteuropäischen Sprache, ein paar Meter weiter bestellt ein Senior seinen Kaffee auf Deutsch. Im OEZ im Norden der Stadt kommen Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen – an diesem Nachmittag besonders viele, da zum Streik im öffentlichen Dienst aufgerufen worden war.