Der Königsplatz zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Alte Pinakothek um 1900
Wie Ludwig I. seine Architekten gängelte

Königsplatz, Ludwigstraße, Residenz: Unter König Ludwig I. wurde München im 19. Jahrhundert zum „Isar-Athen“ umgebaut.

Vor allem die Architekten Klenze und Gärtner profitierten von den Großaufträgen, mussten dafür aber auch einiges hinnehmen.

Wie Ludwig I. seine Architekten gängelte
Königsplatz, Ludwigstraße, Residenz: Unter König Ludwig I. wurde München im 19. Jahrhundert zum „Isar-Athen“ umgebaut.

Vor allem die Architekten Klenze und Gärtner profitierten von den Großaufträgen, mussten dafür aber auch einiges hinnehmen.

Von Barbara Galaktionow
16. Oktober 2025 | Lesezeit: 6 Min.

Ludwig I. hatte eine Vision: „Ich will aus München eine Stadt machen, die Teutschland so zur Ehre gereichen soll, dass keiner Teutschland kennt, wenn er nicht München gesehen hat.“ Und tatsächlich gelang es dem Wittelsbacher, der im Oktober vor 200 Jahren den bayerischen Thron bestieg, die Anmutung der Residenzstadt deutlich zu verändern. Durch Umstrukturierungen und zahlreiche repräsentative, an Antike und Renaissance orientierte Bauten wurde das bis dahin eher mittelalterlich geprägte München zum weltläufigen „Isar-Athen“.

