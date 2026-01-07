Video: Lisa Sonnabend
Was Familien wirklich über München denken

„Man muss echt viel geben in dieser Stadt“

Wie stemmen Familien die hohen Mieten in München? Warum wohnen sie nicht längst im Umland? Wir haben uns bei Eltern auf einem Spielplatz umgehört, wie sie zurechtkommen und was sich dringend ändern müsste – und warum sie trotzdem nicht wegwollen.

Von Katja Schnitzler und Lisa Sonnabend
7. Januar 2026 | Lesezeit: 11 Min.

In den Schulen läutet der Gong, endlich ist der Unterricht vorbei. Chris und seine Tochter sind kurz darauf auf dem Spielplatz an der Theresienwiese. Die Achtjährige klettert den hohen Turm zur Rutsche hoch, der Vater steht unten im Sand und seufzt.

