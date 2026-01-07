Video: Lisa Sonnabend
Video: Lisa Sonnabend
Was Familien wirklich über München denken
„Man muss echt viel geben in dieser Stadt“
Was Familien wirklich über München denken
„Man muss echt viel geben in dieser Stadt“
Video: Lisa Sonnabend
Video: Lisa Sonnabend
7. Januar 2026 | Lesezeit: 11 Min.
In den Schulen läutet der Gong, endlich ist der Unterricht vorbei. Chris und seine Tochter sind kurz darauf auf dem Spielplatz an der Theresienwiese. Die Achtjährige klettert den hohen Turm zur Rutsche hoch, der Vater steht unten im Sand und seufzt.