Dieter Reiter sagt in einem Duell mit seinem Stichwahl-Herausforderer Dominik Krause (Grüne) auf Radio Gong: „Wenn ein Einbau gefunden wird, der dazu führt, dass die Welle dauerhaft funktioniert, wird sie wieder freigegeben.“ Teile der Surfszene empfinden das als Hohn, weil aus ihrer Sicht klar ist, mit welchen Einbauten die Welle wiederbelebt werden könnte.