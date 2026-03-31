Seit Ende Oktober ist die Welle am Münchner Eisbach nach einer Flussreinigung verschwunden. Surfer und Behörden wollen sie wiederbeleben. Aber wie? Was bisher geschah – und worüber besonders heftig gestritten wurde.
Nach der „Bachauskehr“ kommt das böse Erwachen: Die Eisbachwelle lässt sich nicht mehr surfen. Die erste Vermutung ist, dass schlicht nicht genug Wasser in dem Kanal ist, der von der Isar abgezweigt wird. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) beauftragt das Baureferat, „sich das möglichst schnell anzuschauen und nachzujustieren“.
Das Referat für Klima- und Umweltschutz schickt den Surfern eine Liste an Forderungen, die aus seiner Sicht vor weiteren Versuchen zu erfüllen sind. Teile der Surfszene sind entsetzt und kündigen den Dialog mit der Stadt auf.
An der Eisbachwelle werden die Vorversuche fortgesetzt. Surfer lassen eine brettartige Vorrichtung ins Wasser, woraufhin sich an dieser Stelle eine Welle aufbaut. „Das schaut zum Teil schon gar nicht so schlecht aus“, kommentiert der Oberbürgermeister nach einem Besuch am Eisbach die Szene auf einem Instagram-Video.
Der geplante abschließende Vorversuch muss verschoben werden, weil der Wasserstand nicht ausreicht.
1. März
„Hier surft die Bürokratie“. Auf der Brücke über den Eisbach findet eine Demonstration statt. Gefordert wird eine schnelle Wiederherstellung des Surfspots. Auch CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner nimmt teil.
16. März
Dieter Reiter sagt in einem Duell mit seinem Stichwahl-Herausforderer Dominik Krause (Grüne) auf Radio Gong: „Wenn ein Einbau gefunden wird, der dazu führt, dass die Welle dauerhaft funktioniert, wird sie wieder freigegeben.“ Teile der Surfszene empfinden das als Hohn, weil aus ihrer Sicht klar ist, mit welchen Einbauten die Welle wiederbelebt werden könnte.
22. März
Dominik Krause wird zum neuen Oberbürgermeister gewählt. Amtsantritt: 1. Mai.