München-Serie: Die Stadt und die Sucht

Drogenprobleme haben nur Menschen ganz am Rand der Gesellschaft? Ein Irrtum: Die Sucht nach dem Rausch kann jeden treffen. Daher geht die SZ in dieser Serie dem Problem nach: Wie gefährlich sind die neuen synthetischen Drogen? Warum steigt der Kokain-Konsum in München so stark an – und wie kommt der Stoff überhaupt in die Stadt? Und wir ziehen mit einem Drogenfahnder durch die Nacht.

Diese und weitere Stücke finden Sie in den kommenden Wochen auf sz.de/muenchen.