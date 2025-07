Simone. Monika. Jürgen. Dieter. Sechs Minuten und 20 Sekunden dauert es, bis alle Namen verlesen sind. Jedes Jahr wird am 21. Juli auf einer kleinen Bühne vor dem Rathaus an die Münchnerinnen und Münchner erinnert, die in den vergangenen zwölf Monaten durch illegale Drogen gestorben sind.