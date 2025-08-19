Illustration: Anselm Hirschhäuser
SZ-Serie: Drogen in München

Die Stadt und die Sucht

Wie gefährlich sind die neuen synthetischen Drogen? Warum steigt der Kokain-Konsum in München so stark an – und wie kommt der Stoff in die Stadt? Und wir ziehen mit einem Drogenfahnder durch die Nacht. Alle Folgen der SZ-Serie

21. August 2025 | Lesezeit: 1 Min.

Drogenprobleme haben nur Menschen ganz am Rand der Gesellschaft? Ein Irrtum: Die Sucht nach dem Rausch kann jeden treffen. Daher geht die SZ in dieser Serie dem Problem nach: Wie gefährlich sind die neuen Drogen, und was könnte Leben retten? Weshalb werden schon Kinder süchtig? Und wie ist das, sein Leben lang auf Substitution angewiesen zu sein?

Die Stadt und die Sucht
Wie groß ist Münchens Drogenproblem?
Warum sich Kokain so rasant verbreitet, wie Dealer ihre Geschäfte machen und wovor sich Suchthelfer und Fahnder jetzt besonders fürchten. Eine Stadt unter Drogen – so ist die Lage.
Jetzt lesen
Mit Drogenfahnder durch die Nacht
So dreist kokst München
Ein Fahnder der Polizei zeigt bei einer Tour durch die Samstagnacht, wie in München konsumiert und gedealt wird. Nicht diskret, sondern beinahe unverschämt offen.
Jetzt lesen
Mediziner über Sucht, Abstinenz und Rückfälle
„Einer von hundert konsumiert eine illegale Droge“
Was macht Abhängigkeit mit den Menschen? Und lässt sie sich wirklich überwinden? Suchtmediziner Oliver Pogarell über Kontrollverlust und warum absolute Abstinenz manchmal nicht der richtige Weg für die Betroffenen ist.
Jetzt lesen
Drogenprozesse am Gericht
Sie nahm, was er ihr gab – irgendwann auch Heroin
Eine Abhängige hat versucht, Kokain zu verkaufen, ein 20-Jähriger Cannabis per Post verschickt: Zwei Tage am Münchner Amtsgericht, wo Schicksale im Stundentakt verhandelt werden und es bei Drogendelikten immer auch um die Frage geht, ob es im Leben wieder aufwärts geht.
Jetzt lesen
Münchner Drogen-Geschichte(n)
Eine Stadt im Rausch
In München wird schon sehr lange gekifft, gespritzt und geschnupft. Selbst Drogenboss Pablo Escobar hat hier für Schlagzeilen gesorgt. Ein erstaunlicher Streifzug durch die Jahrzehnte.
Jetzt lesen
Sucht von Kindern und Jugendlichen
„Sie nehmen Benzos zum Schlafen, Amphetamine zum Feiern“
Mit zwölf bekam sie vom Hausarzt ein Medikament gegen die Angst, schnell wird sie abhängig: In München haben zwei Beratungsstellen für süchtige Kinder und Jugendliche eröffnet. Denn die Konsumierenden werden immer jünger.
Jetzt lesen
Kokainkonsum in München
Sie halten sich für die Größten – bis die Wirkung nachlässt
Kokain wird in München schon lange nicht mehr nur von den Schönen und Reichen genommen. Doch es wurden noch nie so viele Lines gezogen wie jetzt. Die Folgen sind fatal. Eine Stadt zwischen Rausch und Absturz.
Jetzt lesen
Stärker als Heroin
Münchens Angst vor den neuen Drogen
Drogenberater und Polizei fürchten, dass auch hier in einer einzigen Nacht viele Menschen an einer Überdosis sterben könnten. Was die neuen synthetischen Opioide so gefährlich macht – und wie ein Nasenspray Leben rettet.
Jetzt lesen
Ein Leben auf Substitution
Sie sagt Ja zu Drogen
Thekla Andresen drückte mit 14 Jahren das erste Mal Heroin. Drei Jahrzehnte später hat sie die Drogensucht nicht nur überlebt, sondern gelernt, mit ihr zu leben.
Jetzt lesen
Chem-Sex
Sex, Drugs and HIV
Von London und Berlin ist der Trend nun auch nach München geschwappt: tagelanger Sex auf Drogen. Aktiv sind vor allem gut ausgebildete und beruflich erfolgreiche Männer.
Jetzt lesen
Wenn Sie wegen Ihrer Drogensucht Unterstützung suchen oder einen Angehörigen haben, dem Sie helfen wollen, kontaktieren Sie eine der Anlaufstellen der Münchner Suchthilfe. Die Suchtberatung der Landeshauptstadt ist unter 089/23347200 zu erreichen.

Münchens großer Koks-Skandal

Drogenskandal
Münchens dunkles Herz
Polizisten, die in Kokain-Geschäfte verstrickt sind, verbotener Party-Rausch im Privatclub, ein Wiesnwirt mit Existenzangst. Und ein Dealer, der auspackt, um sich selbst zu retten.
Jetzt lesen
Drogenskandal bei der Polizei
Auf der dunklen Seite der Nacht
Sie kaufen Kokain, schmuggeln Drogen aufs Oktoberfest, zeigen den Hitlergruß und machen Jagd auf Opfer: Fünf Geschichten von Beamten, die zu Kriminellen wurden - in Münchens größtem Polizeiskandal.
Jetzt lesen
Projektteam
Konzept & Redaktion Lisa Sonnabend, Katja Schnitzler
Infografik Sara John
Illustration Anselm Hirschhäuser, kombinatrotweiss.com
Art Direction Christian Tönsmann

