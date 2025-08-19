Illustration: Anselm Hirschhäuser
SZ-Serie: Drogen in München
Die Stadt und die Sucht
21. August 2025 | Lesezeit: 1 Min.
Drogenprobleme haben nur Menschen ganz am Rand der Gesellschaft? Ein Irrtum: Die Sucht nach dem Rausch kann jeden treffen. Daher geht die SZ in dieser Serie dem Problem nach: Wie gefährlich sind die neuen Drogen, und was könnte Leben retten? Weshalb werden schon Kinder süchtig? Und wie ist das, sein Leben lang auf Substitution angewiesen zu sein?
Wenn Sie wegen Ihrer Drogensucht Unterstützung suchen oder einen Angehörigen haben, dem Sie helfen wollen, kontaktieren Sie eine der Anlaufstellen der Münchner Suchthilfe. Die Suchtberatung der Landeshauptstadt ist unter 089/23347200 zu erreichen.
Projektteam
Konzept & Redaktion Lisa Sonnabend, Katja Schnitzler
Infografik Sara John
Illustration Anselm Hirschhäuser, kombinatrotweiss.com
Art Direction Christian Tönsmann