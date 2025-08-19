Drogenprozesse am Gericht

Sie nahm, was er ihr gab – irgendwann auch Heroin

Eine Abhängige hat versucht, Kokain zu verkaufen, ein 20-Jähriger Cannabis per Post verschickt: Zwei Tage am Münchner Amtsgericht, wo Schicksale im Stundentakt verhandelt werden und es bei Drogendelikten immer auch um die Frage geht, ob es im Leben wieder aufwärts geht.