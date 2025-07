Ein paar Minuten lang sieht es so aus, als würde alles korrekt ablaufen an dieser Tür zum Club mitten in München. Wer rein will, öffnet nicht nur Handtaschen, sondern leert auch Jacken und Hosen. Danach geht es ins Innere zum Feiern in einer Samstagnacht, die noch jung ist um ein Uhr morgens. Doch dann ruft aus der Warteschlange ein Mann im gemusterten Hemd einen der Türsteher zu sich, Umarmung, Rücken klopfen, man kennt sich.