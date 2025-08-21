Das Blow Up am Elisabethplatz in Schwabing (heute: Theater Schauburg) war Deutschlands erste Großraumdiskothek; hier die Eröffnung 1967 mit Tänzerinnen
Das Blow Up am Elisabethplatz in Schwabing (heute: Theater Schauburg) war Deutschlands erste Großraumdiskothek; hier die Eröffnung 1967 mit Tänzerinnen
Foto: imago stock/imago images/Heinz Gebhardt
Münchner Drogen-Geschichte(n)

Eine Stadt im Rausch

In München wird schon sehr lange gekifft, gespritzt und geschnupft. Selbst Drogenboss Pablo Escobar hat hier für Schlagzeilen gesorgt. Ein erstaunlicher Streifzug durch die Jahrzehnte.

Von Tim Brack
21. August 2025 | Lesezeit: 12 Min.

Strenggenommen benötigen die Münchner keine Drogen, sie berauschen sich einfach an sich selbst. Trotzdem wird in dieser Stadt seit Jahrzehnten geschnupft, geraucht, eingeschmissen. Illegale Pulver, Pflanzen und Pillen bestimmen regelmäßig die Schlagzeilen, besonders dann, wenn jemand aus der Schickeria in einen Fall verwickelt ist. Ein Streifzug durch mehrere Jahrzehnte einer Stadt im Rausch.

