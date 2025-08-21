Foto: imago stock/imago images/Heinz Gebhardt
Münchner Drogen-Geschichte(n)
Eine Stadt im Rausch
21. August 2025 | Lesezeit: 12 Min.
Strenggenommen benötigen die Münchner keine Drogen, sie berauschen sich einfach an sich selbst. Trotzdem wird in dieser Stadt seit Jahrzehnten geschnupft, geraucht, eingeschmissen. Illegale Pulver, Pflanzen und Pillen bestimmen regelmäßig die Schlagzeilen, besonders dann, wenn jemand aus der Schickeria in einen Fall verwickelt ist. Ein Streifzug durch mehrere Jahrzehnte einer Stadt im Rausch.