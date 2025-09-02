Foto: Marijan Murat/Marijan Murat/dpa
D r u g   C h e c k i n g

Wenn die Dosierung zu hoch ist, geht eine Warnung raus

In Berlin können Konsumenten Drogen auf Verunreinigungen testen lassen. Das schützt Leben, so die Bilanz. Wieso gibt es das Angebot dann nicht in München?

Von Linus Freymark
2. September 2025 | Lesezeit: 5 Min.

Kokain, MDMA, Ketamin – all diese Drogen hatten Tizian Keßler und seine Kolleginnen und Kollegen schon auf dem Tisch. Ein Gummihandschuh, ein bisschen Plastikbesteck, vielmehr brauchen sie nicht, um Proben der Substanzen zu nehmen, die bei ihnen landen. Diese gehen dann in ein Labor. Stellt sich dabei heraus, dass in den Proben etwas anderes drin ist als angegeben, die Dosierung zu hoch ist oder sie neben der Droge selbst mit weiteren gesundheitsgefährdenden Stoffen versetzt sind, bekommt der Konsument eine Warnung. „Wir geben dann die klare Empfehlung, die Substanz nicht zu konsumieren“, erklärt Keßler. Das ist ziemlich häufig der Fall: Etwa die Hälfte aller Proben sei auffällig, so Keßler.

