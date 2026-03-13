Es gibt ein großes Hallo am Truderinger Bahnhof, als die Rolltreppe Dominik Krause aus dem Untergrund an die Oberfläche schiebt. Dort, am Übergang von U- und S-Bahn-Station zur Bushaltestelle, warten am späten Donnerstagnachmittag schon etwa zwanzig Menschen auf ihn, um mit ihm und für ihn zu werben. Krause, Münchens Zweiter Bürgermeister, hat es in die Stichwahl ums Amt des Oberbürgermeisters geschafft, und damit ihr Kandidat am 22. März auch gewählt wird, legen sich die Mitglieder der Grünen nun ins Zeug – und nicht nur die.