Foto: Stephan Rumpf
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Foto: Robert Haas
Foto: Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa
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Dominik Krause fühlt sich im Aufwind – aber wie weit trägt der ihn wirklich?

In der ersten Wahlrunde glückte Dominik Krause eine Überraschung. Gelingt ihm in der Stichwahl gegen Dieter Reiter die nächste?

Unterwegs mit dem OB-Kandidaten der Grünen, der gerade alles tut, um Aufbruchstimmung zu verbreiten.

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Dominik Krause fühlt sich im Aufwind – aber wie weit trägt der ihn wirklich?
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In der ersten Wahlrunde glückte Dominik Krause eine Überraschung. Gelingt ihm in der Stichwahl gegen Dieter Reiter die nächste?

Foto: Stephan Rumpf
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Unterwegs mit dem OB-Kandidaten der Grünen, der gerade alles tut, um Aufbruchstimmung zu verbreiten.

Von Joachim Mölter
13. März 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Es gibt ein großes Hallo am Truderinger Bahnhof, als die Rolltreppe Dominik Krause aus dem Untergrund an die Oberfläche schiebt. Dort, am Übergang von U- und S-Bahn-Station zur Bushaltestelle, warten am späten Donnerstagnachmittag schon etwa zwanzig Menschen auf ihn, um mit ihm und für ihn zu werben. Krause, Münchens Zweiter Bürgermeister, hat es in die Stichwahl ums Amt des Oberbürgermeisters geschafft, und damit ihr Kandidat am 22. März auch gewählt wird, legen sich die Mitglieder der Grünen nun ins Zeug – und nicht nur die. 

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