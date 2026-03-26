Eine Gruppe, die man nicht unterschätzen sollte in einer Stadt, die nach Angabe der statistischen Landesämter im Schnitt immerhin die zweitjüngste unter den 20 größten deutschen Städten ist. Nur Frankfurt am Main ist noch jünger.

In eine Wahlentscheidung fließen sicher mehr Faktoren ein als Bier und Chips. Und trotzdem sollte man die Posse aus dem Sommer 2025 nicht kleinreden. Der Konflikt geht ja nicht um Hochkalorisches, sondern um den Platz, den junge Münchnerinnen und Münchner in dieser, in ihrer Stadt einnehmen. Denn um den Platz, sozial, aber vor allem physisch geht es in München immer, auch wenn Platzprobleme weder münchen- noch jugendspezifisch sind. Aber sie sind hier nun einmal härter, krasser, wilder, in Deutschlands teuerster, am dichtesten besiedelter Stadt. Und sie treffen die, die sich ein Leben erst aufbauen, besonders heftig.

Als 25-Jähriger zum Beispiel fragt man sich, wo man ausgehen soll, überspitzt gefragt: wo man frei sein darf. Erst recht, wenn viele Bars unbezahlbar sind, ihre Besucher und Betreiber regelmäßig mit Polizei und Ordnungsamt aneinandergeraten und vom Münchner Nachtleben vor allem in der Vergangenheitsform geschwärmt wird.

Man fragt sich, wie man als Absolvent oder nach Ausbildungsabschluss einen Job finden soll, wenn man zwar an guten Unis ausgebildet wurde, aber Arbeitgeber Berufsjahre an Erfahrung einfordern und der Jobmarkt für Einsteiger am Boden liegt. Und man fragt sich, wie man in dieser Stadt wohnen soll, wenn die klügste Entscheidung gewesen wäre, sich vor 40 Jahren Eigentum in Haidhausen zuzulegen.

Das Gespür, das Thema so anzugehen, dass er bei jungen Menschen punktet

Wohnen, das ist ohnehin ein Thema, das in München jede Partei beackert und bei der die Lösungsvorschläge von radikal mehr Markt bis zu radikal mehr staatlichen Eingriffen reichen. Krauses Idee, Büroflächen in Wohnraum umzuwandeln, ist weder neu noch radikal. Erwähnenswert aber ist: das Gespür, das Thema so anzugehen, dass er bei jungen Menschen punktet.