Erfolg von Dominik Krause
Platz da, ihr Alten! München hat bewusst jung gewählt
Erfolg von Dominik Krause
Dominik Krauses Wahlsieg hat etwas Erstaunliches an sich. Und damit ist nicht gemeint, dass er es als erster Grünen-Politiker an die Spitze von Süddeutschlands größter Stadt geschafft hat. Nein, Dominik Krause hat es geschafft, als 35-Jähriger nach ganz, ganz oben zu kommen. Mit einem Wahlkampf, der nicht nur, aber doch zielgerichtet junge Münchnerinnen und Münchner ansprechen sollte.
Und was bekommt der Wahlsieger mit immerhin zwölf Jahren Stadtratserfahrung, davon zweieinhalb als Zweiter Bürgermeister, aus der bayerischen Staatskanzlei zu hören? Ach, der Krause, der wird schon noch reifen. Als wäre der neue Oberbürgermeister ein frecher Bub, der sich trotz mangelnder Qualifikation ins Amt mogelte. Das ist natürlich Quatsch, den so nur alte Männer verbreiten. Aber es ist ein guter Anlass, um mal laut nachzudenken über die Jungen und die Alten und die Münchner Politik.
Die Stichwahl zwischen dem Herausforderer Krause, 35, und dem SPD-Amtsinhaber Dieter Reiter, 67, war jedenfalls eine Wahl zwischen Jung und Alt. Und in München hat man sich eindeutig entschieden: für Krause. Für jemanden, der nicht nur einen Parteiwechsel an der Stadtspitze verspricht, sondern einen – Achtung, Reizwort – Generationenwechsel. Oh, to be young, and in Munich.
CSU-Ministerpräsident Markus Söder, der mit der Aufhebung einer Altersobergrenze für Oberbürgermeister erst ermöglichte, dass sich Dieter Reiter um eine dritte Amtszeit bemühen konnte, zweifelte noch am Tag nach der Stichwahl an Krauses Fähigkeiten. „Meistens ist es ja auch so“, sagte Söder, „dass die Ämter Reifeprozesse mit sich bringen.“
Vor 30, vielleicht 20 Jahren wurde derart abschätzig über Frauen in der Politik gesprochen, jetzt halt über die Jungen. Die implizite Botschaft: Krause ist noch lange nicht da, wo er sein müsste für das Amt, das er bald innehat.
Und Söder ist mit seiner Haltung nicht allein, bei Weitem nicht. Dieter Reiter nannte Krause vor der Wahl seinen „Bürgermeister-Azubi“.
Diese Verniedlichung war nicht gerade nett gemeint. Im Nachhinein, mit dem Wissen um das Wahlergebnis, kratzt die Aussage an dem, was man gerne mal „cringe“ nennt. Zeug zum Fremdschämen also.
Der gescheiterte CSU-Kandidat Clemens Baumgärtner wiederum nannte die Münchner Grünen einen Ableger von „Jugend forscht“. Das war klar und direkt an den studierten Physiker Krause gerichtet. Mit stadtplanerischen Experimenten könne er, Baumgärtner, könne die CSU, könne München doch nichts anfangen.
Denn der Fakt, dass Krause nur etwa halb so alt ist wie Reiter und immerhin fast 15 Jahre jünger als Baumgärtner, wurde vor allem von anderen zum Thema gemacht. Genauer: von alten oder zumindest älteren Männern aus dem Polit-Betrieb, die Krause wegen seiner schmalen 35 Jahre auf dieser Erde nicht ernst nahmen. Oder als Bedrohung sahen. Oder beides.
Krauses Erfolg ist selbstredend auch dem Scheitern, ja der Selbstsabotage seines SPD-Konkurrenten zuzuschreiben, der sich in eine Affäre um seine Mitgliedschaft in Gremien beim FC Bayern verstrickte. Aber eben nicht nur: Die Münchnerinnen und Münchner haben bewusst jung gewählt, entgegen der Empfehlungen der Altvorderen von SPD und CSU.
Krause kokettierte ganz bewusst mit seinem Alter
Und unter den politisch Bewegten unter den Jungmünchnerinnen und -münchnern war da etwas, was man so in der Stadt sicherlich lange nicht gespürt hat. Aufbruchsstimmung. Optimismus. Ja, Vorfreude und das in all der guten Erziehung verloren gegangene Gefühl, endlich einmal herausposaunen zu können: „Watch out old men, we are coming“, passt auf, ihr Alten, hier kommen wir.
Nachdem nach den jüngsten Landtags- und Bundestagswahlen immer eindeutig war, dass „die Alten“ maßgeblich über den Wahlerfolg entscheiden, kann man sich als junger Münchner nun mindestens einreden, dass das hier, bei uns, nicht so sei. Dass man in München mit jungen Themen oder zumindest mit jungen Kandidaten punkten könne. Und dabei auch auf Zustimmung „der Alten“ hoffen darf, ob wohlwollend oder hinnehmend.
Dominik Krause selbst würde das alles so nicht sagen, sicher nicht. Wie alt jemand sei, das sei doch nicht entscheidend, sagte er so oder so ähnlich und an gleich mehreren Anlässen. Wahr ist aber auch: Krause kokettierte ganz bewusst mit seinem Alter.
Nach dem Einzug in die Stichwahl sagte er auf der Grünen-Wahlparty: „Ich stehe hier als junger Kandidat“ und dafür, dass sich in München etwas bewege. Er hat in der Milla, einem kleinen Kellerclub, als DJ aufgelegt und in einer queeren Tanzbar Kuchen gegessen. Er ist auf das Thema Wohnraum für junge Menschen aufgesprungen wie kein zweiter Kandidat. Und er hat den wohl objektiv besten Social-Media-Auftritt.
Krauses Erfolg bei der Jugend hat sicherlich auch mit Bier und Chips zu tun. Zumindest indirekt. Es war der Sommer 2025, und München diskutierte darüber, bis wann in der Nacht im Uni-Viertel Bierflaschen und Chipstüten über die Theken von Kiosken gehen dürfen. Nachdem ein Verbot verhängt wurde, mit dem die Bierausgabe nach 22 Uhr untersagt wurde, kassierte Krause es wieder ein.
Jemand, dem man abnahm, ernsthaft mit der Chips und Bier suchenden Jugend zu fühlen
Man wolle eine Lösung finden, die die Interessen der vom Lärm entnervten Anwohner wahre und gleichzeitig „Freiräume für junge Menschen erhält“, sagte Krause damals. Die Jugend brauche Räume, wo „sie sich aufhalten und feiern“ könne, viele junge Menschen könnten sich Bars „schlicht nicht leisten“.
Vielen hat Krause mit dieser Aussage aus dem Herzen gesprochen. Und weil es der Streit um Bier- und Chips-Verbote zu bundesweiter Bekanntheit schaffte, war auch Mediator und Bürgermeister Krause auf einmal bundesweit präsent.
Hier war also auf einmal jemand, dem man schon aufgrund seines Alters abnahm, ernsthaft mit der Chips und Bier suchenden Jugend zu fühlen. Jemand, der angab und glaubhaft verkörperte, dass ihm die jungen Münchnerinnen und Münchner wichtig sind.
Eine Gruppe, die man nicht unterschätzen sollte in einer Stadt, die nach Angabe der statistischen Landesämter im Schnitt immerhin die zweitjüngste unter den 20 größten deutschen Städten ist. Nur Frankfurt am Main ist noch jünger.
In eine Wahlentscheidung fließen sicher mehr Faktoren ein als Bier und Chips. Und trotzdem sollte man die Posse aus dem Sommer 2025 nicht kleinreden. Der Konflikt geht ja nicht um Hochkalorisches, sondern um den Platz, den junge Münchnerinnen und Münchner in dieser, in ihrer Stadt einnehmen. Denn um den Platz, sozial, aber vor allem physisch geht es in München immer, auch wenn Platzprobleme weder münchen- noch jugendspezifisch sind. Aber sie sind hier nun einmal härter, krasser, wilder, in Deutschlands teuerster, am dichtesten besiedelter Stadt. Und sie treffen die, die sich ein Leben erst aufbauen, besonders heftig.
Als 25-Jähriger zum Beispiel fragt man sich, wo man ausgehen soll, überspitzt gefragt: wo man frei sein darf. Erst recht, wenn viele Bars unbezahlbar sind, ihre Besucher und Betreiber regelmäßig mit Polizei und Ordnungsamt aneinandergeraten und vom Münchner Nachtleben vor allem in der Vergangenheitsform geschwärmt wird.
Man fragt sich, wie man als Absolvent oder nach Ausbildungsabschluss einen Job finden soll, wenn man zwar an guten Unis ausgebildet wurde, aber Arbeitgeber Berufsjahre an Erfahrung einfordern und der Jobmarkt für Einsteiger am Boden liegt. Und man fragt sich, wie man in dieser Stadt wohnen soll, wenn die klügste Entscheidung gewesen wäre, sich vor 40 Jahren Eigentum in Haidhausen zuzulegen.
Das Gespür, das Thema so anzugehen, dass er bei jungen Menschen punktet
Wohnen, das ist ohnehin ein Thema, das in München jede Partei beackert und bei der die Lösungsvorschläge von radikal mehr Markt bis zu radikal mehr staatlichen Eingriffen reichen. Krauses Idee, Büroflächen in Wohnraum umzuwandeln, ist weder neu noch radikal. Erwähnenswert aber ist: das Gespür, das Thema so anzugehen, dass er bei jungen Menschen punktet.
Damit hat Krause bewusst die Jugend angesprochen. Nicht nur Menschen unter, sagen wir, 35, aber eben zielgerichtet jene. Der Aufstieg des Grünen-Politikers war wahnsinnig schnell, das gestehen ihm selbst seine Kritiker zu. Als er vom Fraktionschef im Stadtrat ins Amt des Zweiten Bürgermeisters aufrückte, kannten ihn nur gut neun Prozent der Münchnerinnen und Münchner. Das war vor zweieinhalb Jahren. Jetzt wurde er mit mehr als zehn Prozentpunkten Vorsprung an die Stadtspitze gewählt.
Kommunalwahlen, insbesondere Stichwahlen zeichnen sich durch eine eher niedrige Wahlbeteiligung aus, schon klar. Dominik Krause ist Bürgermeister derjenigen, die überzeugt genug waren, überhaupt wählen zu gehen. Bemerkenswert an der Stichwahl zwischen Krause und Reiter aber ist: Reiter hat hier etwa 8000 Stimmen mehr bekommen als bei der Wahl zwei Wochen zuvor, Krause hingegen legte um mehr als 100 000 Stimmen zu.
Das wird nicht alles an Krauses Ansprache gelegen haben, logisch. Aber, und das ist die erste Erkenntnis, auf die Jungen und ihre Themen zu setzen, anstatt wie die SPD ihre alten Größen in den Vordergrund zu stellen, war kein Fehler. Und die zweite Erkenntnis: Diejenigen, die wählten, ließen sich vom Gerede über Krauses Unreife nicht abhalten.
Dass ihm aus seiner Jungenhaftigkeit kein überzeugender metaphorischer Fallstrick gedreht werden kann, liegt an seinen vielen Stadtratsjahren, klar. Aber auch an seinem Auftreten. Krause trägt Anzug und zuletzt, ausweislich der Stichwahlplakate, sogar Krawatte.
Er spricht so prägnant, als würde man ohne Unterbrechung eine Fernsehkamera auf ihn halten. Und scheint sich zumindest vor Mikrofonen mehr unter Kontrolle zu haben als so manch älterer Herr.
Krause wird aller Voraussicht nach nicht die Revolution ausrufen, dafür tritt er zu glatt auf. Und selbst von seiner für Münchner Verhältnisse radikalsten Aussage – die Wiesn bezeichnete er im November 2023 als „weltweit größte offene Drogenszene“ – ist er nicht nur abgerückt, nein, er hat seitdem auch nichts derlei wiederholt. Manch einem Parteifreund ist er hinter vorgehaltener Hand gar zu zahm.
Auch wenn sie ähnlich alt sind: Krause ist kein Zohran Mamdani, 34, jener Politiker, der seit Januar Bürgermeister von New York ist und seit dem vergangenen Jahr globaler Internet-Star der Linken.
Krause ist auch kein Hans-Jochen Vogel, der mit 34 Jahren Münchner Oberbürgermeister wurde, sich damals, 1960, mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert sah wie jetzt Krause und die Stadt trotzdem umbaute wie kaum jemand zuvor. Mit neuen Vierteln, der U-Bahn und Olympiastadion inklusive.
Aber jetzt schon ist Dominik Krause für nicht wenige Jugendliche und junge Erwachsene eine Projektionsfläche. Symbol für einen Bruch mit dem und den Alten, für einen Neubeginn, wie auch immer der aussehen mag.
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