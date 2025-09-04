Zehn Jahre ist es her, dass die Münchnerinnen und Münchner am Hauptbahnhof Tausende Geflüchtete mit Euphorie und Plakaten empfingen. Im Stundentakt kamen Züge an, München wurde zum Symbol einer Willkommenskultur. Ein Gespräch mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) über Plüschtiere und Kinderaugen, die große Solidarität der Münchner und darüber, was diese Stadt auszeichnet.