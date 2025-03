Fünf Jahre ist das her – die Meldung, dass Kitas und Schulen schließen müssen, die Aufrufe, besser mit den Großeltern zu telefonieren, als sie zu besuchen. Das Coronavirus versetzt die Welt in Alarm, Menschen sterben, und nach und nach wird das auch in Deutschland spürbar. Die Bedrohung, die Angst. Dieses Gefühl, dass das Leben heruntergefahren wird, dass die ganze Stadt dichtmacht. Besuchsverbote in Krankenhäusern und Altenheimen, Zirkusaufführungen und Konzerte werden abgesagt, Theater schließen. Sogar Gottesdienste fallen aus.