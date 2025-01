München diskutiert wieder über Hochhäuser. Der Investor Ralf Büschl will auf dem Areal an der denkmalgeschützten Paketposthalle im Stadtteil Neuhausen zwei 155 Meter hohen Türme errichten. Der Planungsausschuss des Stadtrats hat am Mittwoch dazu mit breiter Mehrheit einen wegweisenden Beschluss getroffen, den die Vollversammlung am 5. Februar bestätigen soll. Gegen das Projekt aber hat sich ein Verein gegründet, der es im Frühsommer mit einem Bürgerbegehren stoppen will.