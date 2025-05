Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand lautet die Partie, die am Samstagabend um 21 Uhr in der Fußball-Arena in Fröttmaning angepfiffen wird (das ZDF und der Streamingdienst DAZN übertragen live). In diesem Spiel wird entschieden, wer die Champions League 2024/25 gewinnt und Nachfolger von Real Madrid wird.